Подмосковье поможет ДНР организовать природоохранную работу

Делегация Минэкологии Подмосковья во главе с министром экологии и природопользования Тихоном Фирсовым посетила Донецкую народную республику, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе между министерством и Госкомитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР было подписано соглашение о взаимодействии. Подмосковные экологи приехали, чтобы передать опыт ведомства и помочь наладить природоохранную работу в Донбассе.

«Состоялись интересные, а главное, предметные диалоги с зампредом правительства ДНР Владимиром Ежиковым и председателем Госкомитета Романом Кишканем, — рассказал Тихон Фирсов. — Кроме того, мы осмотрели местное предприятие по переработке строительных отходов и дали рекомендации по оптимизации производственного процесса, поскольку именно в этой сфере Подмосковье наработало значительный опыт. Объемы работы здесь колоссальные: уже накоплено свыше 7 млн тонн стройотходов, и они продолжают поступать на переработку».

Помимо этого, члены делегации дали советы коллегам из Донбасса по организации особо охраняемых природных территорий, расчистке водных объектов и организации обратной связи с жителями по природоохранным вопросам. Достигнута договоренность с министерством имущественных отношений Подмосковья о передаче ДНР информационной системы «Добродел».

«У Московской области действительно большой опыт. В рамках сотрудничества нам так же будет передано программное обеспечение. Учитывая, что у нас в планах создание центра поддержки, то такое программное обеспечение нам будет крайне полезным», — сказал Роман Кишкань.

Также, по просьбе донецких экологов, будет передана система контроля за образованием отходов, ее поставку гарантировал разработчик, компания «Большая Тройка».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.