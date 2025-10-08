Подмосковье помогает восстанавливать социнфраструктуру Новоазовского района ДНР

Московская область продолжает оказывать поддержку Донецкой Народной Республике, восстанавливая объекты социальной инфраструктуры в подшефном Новоазовском районе. Строители Московской области занимаются восстановлением школ и детских садов на территории района, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

В настоящее время ведутся работы в Виноградненской, Красноармейской и Безыменской школах, а также в Безыменском детском саду и Новоазовской школе № 2. В зданиях обновляются внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменяются двери, окна и инженерные коммуникации, а также проводится утепление фасада и кровли.

Открытие обновленных объектов после капитального ремонта запланировано на 2026 год.

В Розовской школе по адресу: ул. Школьная, дом № 8, села Розы Люксембург, все ремонтные работы завершены, и здание готовится к вводу в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.