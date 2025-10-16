Подмосковье получило три награды на XIII Всероссийском конкурсе цифрового развития

Победителем в номинации «ЖКХ и управление территорией» стал ИИ-проект «Контроль запаркованности». Искусственный интеллект через более 800 видеокамер системы «Безопасный регион» фиксирует машины, припаркованные на газонах и у контейнерных площадок, распознает их госномера и отправляет информацию на проверку. Если нарушение подтверждается, то автовладелец получает штраф. Уже вынесено более 1,2 тыс. постановлений на сумму свыше чем 9,6 млн. В результате внедрения ИИ-технологии в местах, где уже штрафовали, нарушать стали на 40% меньше.

Второе место в номинации «Сельское хозяйство» занял портал «МОй АПК». Портал создан для продвижения фермерской продукции, где жители могут найти интересующую продукцию местных производителей, узнать места реализации и режимы работ. Для фермеров там собрана информация о доступных в регионе услугах и господдержке, полезные инструкции, а также свежие новости и возможность заявить о своей продукции. На портале реализовано 7 сервисов для сельхозтоваропроизводителей Подмосковья, оцифровано взаимодействие между Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО и производителями Подмосковья.

В номинации «Здравоохранение» третье место занял портал «Стань мамой». Онлайн-сервис позволяет женщинам: узнать больше о роддомах и перинатальных центрах Московской области, а также оставить отзыв о них, ознакомиться с информацией о подарочном наборе для новорожденных, изучить полезные статьи о беременности и многое другое. С момента запуска в апреле 2023 года портал посетили уже более 485 тыс. раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.