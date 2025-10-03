В рамках XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» на стенде Московской области будет представлена работа выездной интерактивной лаборатории SNP-генотипирования. Посетители смогут увидеть на экране процесс разделения ДНК, нанесения полученного образца на специальный чип и последующего анализа. По его результатам выводятся данные, которые затем используются для производства наиболее продуктивного поголовья. Такая технология повышает эффективность мясного и молочного производства и увеличивает скорость проведения селекции в 100 раз, по сравнению с традиционным методом. Специалисты используют биочипы, которые определяют более 50 тысяч ДНК-маркеров, чтобы выявить животных с самым лучшим здоровьем, плодовитостью и устойчивостью к заболеваниям. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что это — первая и единственная в России аккредитованная SNP-лаборатория. Она работает в городском округе Домодедово, на базе Центра геномной селекции компании «Мираторг», и входит в число 8 крупнейших мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности. Центр проводит более 400 тысяч исследований ДНК в год, оснащен современным автоматизированным оборудованием, имеет аккредитацию по международному стандарту ISO/IEC 17025-2019 и статус молекулярно-генетической лаборатории Минсельхоза РФ. Эта работа — важный шаг в укреплении генетической базы отечественного животноводства.

Услугами Центра уже пользуются хозяйства более чем из 20 регионов страны, в том числе прорабатываются региональные программы геномной селекции молочного скота, в планах расширить сотрудничество с российскими сельхозпроизводителями. Объем инвестиций в создание проекта составил 200 миллионов рублей. Научное взаимодействие осуществляется с ведущими российскими институтами, включая Сколковский институт науки и технологий, ВНИИ племенного дела, ВНИИ овцеводства и козоводства, Институт цитологии и генетики СО РАН.

Увидеть процесс генотипирования сельхозживотных и другие инновационные решения агропромышленного комплекса региона гости смогут на стенде Московской области на выставке «Золотая осень — 2025». Мероприятие пройдет с 8 по 11 октября в Москве на площадке «Тимирязев Центр».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.