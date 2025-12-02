сегодня в 17:01

Подмосковье погрузится в густой туман с вечера вторника

Густой туман ляжет в Московской области с 21 часа вторника и продержится до 12 часов 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В этот период видимость в Подмосковье ухудшится до 200-700 м.

Водителям порекомендовали использовать противотуманные фары, не совершать резких маневров. Также нужно соблюдать увеличенную дистанцию от следующих впереди машин.

Пешеходам посоветовали проявлять внимательность во время перехода проезжей части. Еще им рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами.

