Подмосковье поделилось цифровыми технологиями в жилнадзоре с Липецкой областью

В областном правительстве состоялся прием делегации из Липецкой области по вопросам использования «умных» автомобилей в городском хозяйстве. Московскую область посетили руководитель Государственной жилищной инспекции Липецкой области Вадим Демихов и его заместитель Андрей Еремин, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Принял делегатов заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Визит приурочен к внедрению новых технологий в контроль за состоянием жилищного фонда Липецка. Цель встречи — перенять опыт отраслевого использования нейросети Московской областью.

«У нашего Министерства в распоряжении 6 мобильных комплексов — опыт достаточно серьезный. Выработана система построения их маршрутов в соответствии с обратной связью от жителей и налажен процесс вынесения постановлений. Мы всегда «за» то, чтобы поделиться работающими методиками. Это уже третья встреча с представителями других субъектов страны. Сегодня коллеги из Липецка также в своей части высказали интересные идеи и практики. Возьмем на вооружение», — отметил Дмитрий Диденко.

Отраслевые специалисты ведомства разъяснили методы эффективного управления искусственным интеллектом, правила составления маршрута мобильных комплексов, инструкцию по работе с санкциями после выявления нарушений «чистоты» и другие административные практики.

В рамках встречи участники смогли не только получить ответы на все интересующие вопросы, но и на практике протестировать авто — проехать по заданному маршруту и изучить порядок фиксации нарушений.

«Мы рассматриваем возможность приобретения мобильного комплекса и сегодня максимально продуктивно узнали о всех нюансах и тонкостях его работы как в теории, так и на практике. Больше всего заинтересовал процесс обработки нарушений, зафиксированных автомобилем. Видим большой потенциал его использования не только в жилищном надзоре, но и в комплексном содержании территорий. Договорились с коллегами о дальнейшем взаимодействии. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Вадим Демихов.

Мероприятие прошло с участием представителей компании-разработчика «умных» автомобилей. Они рассказали о специфике обслуживания машин, гарантийных обязательствах компании перед заказчиками и возможности предоставления обучения по пользованию комплексом.

Ранее Зампред Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что 6 мобильных комплексов ведомства фиксируют нарушения в содержании дворов и общественных пространств, связанные с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведется эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.