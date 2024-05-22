Подмосковье поделилось практиками работы с отзывами заявителей в МФЦ с регионами

В рамках проведения сессии центров госуслуг «Мои Документы» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заместитель директора ГКУ МО «МО МФЦ» Мария Лихошерст рассказала о практике подмосковных МФЦ по работе с отзывами заявителей и использовании этой информации для улучшения предоставляемых услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Проект по сбору и анализу обратной связи мы запустили в 2023 году. Нам важно знать мнение заявителей, так как это помогает эффективнее выстраивать нашу работу. Чтобы получить как можно больше откликов, мы постарались сделать этот процесс простым и удобным. После посещения МФЦ на электронную почту заявителя приходит опросник. Там всего 4 простых вопроса и возможность оставить свое предложение, как нам стать лучше», — рассказала Мария Лихошерст.

Всего в 2023 году заявители оставили 117 тысяч откликов, из них 87% положительных, 10% нейтральных и 3% отрицательных. В результате получения обратной связи от жителей в подмосковных МФЦ было увеличено количество терминалов для оплаты, компьютеров для самостоятельной работы, оптимизированы услуги и сервисы.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России», организованная Минэкономразвития России и компанией VK, проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.