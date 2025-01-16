Подмосковье поделилось опытом внедрения ИИ в контроль за содержанием территорий

В областном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору состоялась рабочая встреча с представителями отрасли благоустройства и коммунального хозяйства Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства.

Визит приурочен к приобретению коллегами из Башкирии «умного автомобиля». Цель встречи — перенять опыт внедрения нейросети Московской областью в контроль за содержанием территорий.

«На сегодняшний день в нашем арсенале 6 «умных» машин — это мобильные комплексы, которые ежемесячно фиксируют более 8 тыс. дефектов, связанных с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведется эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами. Уверен, встреча с коллегами из Уфы станет не последней», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Министерство посетили директор МКУ «Центр информационных технологий» Республики, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и главный специалист управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации региона.

Отраслевые специалисты ведомства разъяснили методы эффективного управления искусственным интеллектом, правила составления маршрута мобильных комплексов, инструкцию по работе с санкциями после выявления нарушений «чистоты» и другие административные практики.

Губернатор Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.