Подмосковье поделилось опытом по вовлечению в оборот сельхозземель с применением ИИ

Сегодня в рамках деловой программы 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025», которая проходит под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ в новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр», состоялся круглый стол на тему «Основные направления вовлечения в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, а также представители Россельхознадзора, ППК Роскадастр, отраслевых госучреждений и региональных органов управления АПК.

Опытом реализации мероприятий государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения в Подмосковье поделился заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, сделав акцент на передовые практики и инновационные решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Системный контроль эффективного использования земельных ресурсов, в том числе сельхозназначения, осуществляет в Подмосковье мунземконтроль. На территории региона, по результатам космомониторинга, расположено 916 тыс. гектаров сельхозугодий, 262 тыс. из них — на сегодняшний день никак не используются. Основным механизмом стимулирования к устранению нарушений являются контрольные мероприятия, которые проводятся инспекторами с помощью мобильного приложения „Проверки Подмосковья“. Каждый этап автоматизирован: электронный чек-лист по каждому виду разрешенного использования, составление акта, выдача предписания, — работаем по единым стандартам документов. Важно то, что все сформированные системой материалы по выявленным нарушениям автоматически получают коллеги из профильных ведомств: это налоговая, которая увеличивает ставку с 0,3 до 1,5%, и центр кадастровой оценки, те в свою очередь принимают решение на комиссии об установлении кадастровой стоимости земельного участка исходя из фактического использования», — рассказал Геннадий Герасимов.

За девять месяцев 2025 года инспекторами МЗК проведено осмотров 20,5 тыс. земельных участков сельхозназначения общей площадью 416,7 тыс. га. И важно отметить, по итогам таких проверок к надлежащему использованию приступили на 7,9 тыс. участках площадью 326 тыс. га.

По словам замминистра, ключевым фактором повышения продуктивности в работе по вовлечению сельхозземель в оборот является искусственный интеллект, который помогает еще более эффективнее управлять ресурсами.

«В Московской области успешно внедряется автономный мобильный комплекс нейросетевого наблюдения, который крепится непосредственно к автомобилю инспектора. Система автоматически в процессе движения фиксирует нарушения, в частности, неиспользование сельхозземли и произрастание борщевика Сосновского. Результаты работы ИИ предоставляются в графическом виде на карте и в табличном отчете (xlsx), включающем необходимые данные (категория, ВРИ, площадь, адрес и пр.). Основные преимущества этого уникального устройства заключаются в том, что, как только ИИ фиксирует нарушение, тут же калькулятор расчета прогнозных данных рассчитывает прогноз кадастровой стоимости и налога на землю, автоматически формирует предупреждение в адрес правообладателя, а данные о нарушениях автоматически получают Россельхознадзор и Росреестр», — отметил Геннадий Герасимов.

Что касается изъятия земель сельскохозяйственного назначения, — это крайняя мера. Такая работа проводится совместно с Минсельхозом Московской области.

«Коллегами из Минсельхоза определяется перечень неиспользуемых сельхозземель. По сформированному нами плану инспекторы МЗК проводят выездные обследования, подтверждают нарушения и выдают предостережения. А дальше действует Россельхознадзор, который подтверждает неисполнение предостережения, проводит внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой и выдает предписание. Если предписание не исполняется, то уже Минимущества обращается в суд с инициативой изъятия земель.

Так, за 9 месяцев 2025 было изъято 37 сельхозучастков площадью 939 га, которые впоследствии будут переданы ответственному хозяину, способному обеспечить достойный уход и возделывание сельхозугодий», — подчеркнул замминистра.

