Подмосковье поделилось опытом с Калугой о работе Мунземконтроля с применением ИИ

Московская область является лидером в области муниципального земельного контроля в России. Уже не первый год на территории региона при проведении обследований территорий в работе МЗК используется искусственный интеллект. Опыт Подмосковья неоднократно отмечался Правительством РФ в числе лучших практик контрольно-надзорной деятельности и рекомендован к внедрению в российских субъектах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Так, 14 августа в Доме правительства Московской области состоялось рабочее совещание представителей Министерства имущественных отношений Московской области с делегацией правительства Калужской области. Основной темой встречи стал обмен опытом в организации работы муниципального земельного контроля, в частности, применении цифровых технологий.

«Цифровизация муниципального земельного контроля, которая позволила существенно повысить качество этой работы, в Подмосковье началась более 5 лет назад. Все эти годы проверки неэффективного, нецелевого использования или неиспользования земель проводятся с помощью приложения „Проверки Подмосковья“, разработанного в рамках реализации инициированной президентом РФ программы развития цифровой экономики. Ведомство работает в соответствии с разработанным планом по устранению нарушений на земельных участках, причём каждый этап оцифрован. Более того, в настоящее время мы завершаем работу по внедрению нового проекта с применением искусственного интеллекта в системе земельного контроля», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ходе совещания коллегам из Калуги подробно рассказали о мобильном приложении «Проверки Подмосковья», которое существенно оптимизирует работу инспекторов. Система позволяет:

проводить оперативный осмотр объектов;

осуществлять фотофиксацию по установленному чек-листу;

передавать данные в режиме реального времени.

Все собранные данные автоматически интегрируются в веб-версию ЕГИС ОКНД, где формируется полный отчет, включающий:

фотографии выполненных работ;

геолокацию объекта;

маршрут инспектора;

временные показатели выполнения задач.

Эффективная система контроля обеспечивается благодаря автоматизированной передаче информации о выявленных нарушениях в систему digital.rm.mosreg.ru. На основе полученных данных формируются дорожные карты по устранению нарушений, что позволяет вести контроль до полного устранения выявленных проблем.

Особое внимание на совещании уделили оперативному контролю использования земель сельхозназначения. Работа в Подмосковье успешно проводится с помощью высокотехнологичной информационной системы — космомониторинга «ИКИЗ».

«Система космического мониторинга позволяет нам оперативно получать информацию по неиспользованию земель сельхозназначения. Конкретно, распознавать: произрастают ли на том или ином участке сельскохозяйственные культуры или территорию заполонил, к примеру, борщевик. В чем преимущество для нас: не тратя человеческий ресурс, мы получаем актуальную и достоверную информацию о контурах поражения борщевиком Сосновского в режиме онлайн и отслеживаем проводимые мероприятия по удалению сорняка, оценивая эффективность. В результате чего злостные нарушители привлекаются к административной ответственности. Более жесткие меры — это расторжение договоров аренды или изъятие участков в госсобственность. Очевидные плюсы в этой работе и для коллег из Минсельхоза, ведь, помимо того, что ведётся контроль за целевым использованием сельхозземель и в целом введением неиспользуемых участков в хозоборот, госорганы контролируют получателей господдержки в сфере сельского хозяйства на предмет соблюдения целевого направления расходования средств субсидий и грантов. Система дает возможность получить карту произрастания сельхозкультур, актуальную информацию о посевных площадях, в также мониторить проведение культуртехнических мероприятий», — рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Представители Калужской области высоко оценили представленный опыт и выразили заинтересованность в применении подобных практик на своей территории. Это сотрудничество способствует развитию эффективного взаимодействия между регионами в сфере государственного земельного надзора и внедрению современных цифровых технологий в работу контролирующих органов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.