Подмосковье подало 36 заявок на Всероссийский конкурс «ПРО Образование — 2024». На сегодняшний день на конкурс поступило более 1 тыс. заявок из 79 регионов России, передает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Но есть конкурс, который дает возможность отметить талантливых журналистов, коллективы школьных и студенческих СМИ и интернет-порталов, которые рассказывают о том, чем живет сегодня система образования нашей страны. В этом году появились две новые номинации — „Пушкинское перо“, учрежденная в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя, а также „Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи“. Сегодня на конкурс подано уже более тысячи заявок, и до 15 октября присоединиться к отбору могут все желающие», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

​Самыми популярными номинациями стали «Лучшее сообщество школьного образовательного учреждения в социальных сетях», «Лучшее сообщество дошкольного образовательного учреждения в социальных сетях», «Лучший материал о работе педагогов и наставников».

Лидерами по количеству заявок стали Краснодарский край (37 заявок), Кемеровская область (36 заявок), Московская область (36 заявок), Санкт-Петербург (31 заявка) и Ростовская область (31 заявка).

Присоединиться к конкурсу можно до 15 октября включительно, а имена победителей будут объявлены в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

Основными критериями оценки журналистского материала станут социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.

Профессиональные журналисты и индивидуальные авторы могут подать работы в 17 номинациях. Среди нововведений этого года — номинация «Пушкинское перо», которая учреждена в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи», которая проводится при поддержке Российского экологического оператора.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.