Подмосковье подало 118 заявок на конкурс родительских инициатив от Общества «Знание»

Завершился прием заявок на всероссийский конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Российским обществом «Знание». От Московской области было подано 118 заявок на участие в конкурсе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на поддержку родительских комитетов в реализации проектов, способствующих воспитанию и развитию детей в школах по всей стране.

В этом году на конкурс поступила 6 191 инициатива из 89 регионов России. Среди направлений наиболее популярными стали патриотическое воспитание (1740 заявок), духовно-нравственное воспитание (1 169 заявок) и физическое воспитание (965 заявок). Экспертная комиссия проведет оценку поступивших заявок, и лучшие проекты получат денежные гранты на реализацию: 500 тыс. рублей, 1 млн или 2 млн рублей на реализацию. Победителей объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 20 ноября.

Конкурс инициатив родительских сообществ, поддержанный президентом России, позволяет родителям принимать активное участие во внеурочной жизни школ, создавая новые возможности для воспитания и всестороннего развития детей.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что инициатива мотивирует родителей к сотрудничеству с образовательными учреждениями.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.