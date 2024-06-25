Подмосковье передаст имущественный комплекс театра в федеральную собственность

Совместно с правительством Российской Федерации и министерством культуры и туризма Московской области издано распоряжение областного правительства о передаче в федеральную собственность ГАУК Московской области «Центр развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Буквально недавно Губернский театр получил федеральный статус, учредителем теперь будет Минкульт Российской Федерации. Федеральный уровень — это новые возможности, новые перспективы, новые проекты, и я, уверена, что театр во главе с Сергеем Безруковым ждет отличное театральное будущее», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Губернском театре в основном ставят классические произведения, но в репертуаре есть также современная драматургия и постановки для всей семьи.

В состав актерского ансамбля входят известные актеры, изюминкой является оркестр, который участвует во многих спектаклях театра. Это первый театр в России, который сопровождает спектакли специально пояснительным текстом для людей с ограниченными возможности по зрению. Спектакли доступны также для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата и с ограничениями слуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.