Подмосковье передало Макеевке «ГАЗели» для работ в сфере городского хозяйства

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передало в город Макеевку Донецкой Народной Республики два новых полноприводных автомобиля «ГАЗель», оборудованных под нужды жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служб МинЖКХ Подмосковья.

Глава Макеевки Владислав Ключаров подчеркнул важность этой помощи и отметил, что благодаря поддержке Подмосковья город становится лучше, а полученные машины — не просто техника, а вклад в благополучие жителей.

«Наша общая работа дарит макеевчанам долгожданное восстановление домов и дорог, благоустройство общественных объектов, обновление коммунальной техники, пищеблоков в детсадах и школах. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кириллу Григорьеву и генеральному директору ГУП МО „Коммунальные системы Московской области“ Игорю Бернякову за внимание к каждому вопросу и помощь в развитии жилищно-коммунального хозяйства нашего городского округа», — отметил Владислав Ключаров.

Переданные «ГАЗели» маневренны и универсальны. Они предназначены для оперативной доставки аварийно-восстановительных бригад и специализированного оборудования к местам проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.