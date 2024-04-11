Подмосковье отправило более 60 т питьевой воды в Оренбургскую область

В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева собрали гуманитарную помощь для Оренбургской области. Пострадавшим от паводка отправили свыше 60 т питьевой воды, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам депутата Госдумы от Московской области Александра Когана, из региона выехали первые три грузовика с питьевой бутилированной водой. Общий вес груза превышает 60 т. В формировании гумпомощи приняли участие волонтеры Подмосковья, депутатский корпус «Единой России».

«Это только первый гуманитарный груз, который мы, совместными усилиями, собрали и отправили в помощь жителям, пострадавшим от паводка. Мы находимся на постоянной связи с оперативным штабом в Орске и готовы оказывать всю необходимую поддержку. Губернатор каждый день интересуется, чем мы сегодня можем помочь пострадавшим», — отметил Александр Коган.

Он также сообщил, что в настоящий момент формируется следующий гумконвой, включающий товары первой необходимости.

«В настоящий момент волонтерами готовится к отправке груз, состоящий из порядка тысячи кроватей и комплектов постельного белья. Они будут доставлены в пункты временного размещения жителей Оренбургской области», — добавил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.