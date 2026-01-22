Подмосковье отметило День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Ровно 84 года назад, 22 января 1942 года, в ходе контрнаступления советских войск Московская область была полностью освобождена от оккупантов. В честь памятной даты подмосковные единороссы организовали акции по всему региону, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Как подчеркнул секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, 22 января является священной датой не только для области, но и для всей страны — битва за Москву стала первым шагом к Великой Победе.

«Именно здесь, в подмосковных полях и лесах, был развеян миф о непобедимости вермахта. Враг был остановлен и отброшен от столицы ценой невероятных усилий и жертв», — сказал Игорь Брынцалов.

В Щелкове в честь знаменательной даты активисты местного отделения «Единой России» развернули на Аллее памяти 10-метровую Георгиевскую ленту — символ воинской доблести и связи поколений. В памятном митинге и церемонии возложения цветов приняли участие более 50 человек, включая представителей общественных организаций, ветеранов, членов военно-патриотических клубов и юнармейцев.

Памятный митинг прошел и в Богородском округе — именно в районе Ногинска по плану немецкого командования осенью 1941 года должно было сомкнуться кольцо окружения Москвы. Благодаря упорному труду жителей Ногинска был вырыт 12-километровый противотанковый ров, следы которого сохранились и до наших дней.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Владимир Хватов, депутаты-единороссы, молодогвардейцы, участники СВО и жители округа возложили цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести» в память о земляках, героически воевавших на фронте и трудившихся в тылу.

Чеховские единороссы также организовали памятную церемонию, в ней приняли участие партактив, депутаты, сторонники «Единой России», ветераны СВО. У Вечного огня собрались люди разных поколений, объединенные общей целью — сохранить память о героическом прошлом и отдать дань уважения защитникам Родины.

Аналогичные мероприятия прошли в Волоколамске, Лотошино, Наро-Фоминске, Рузе, Домодедово, Лыткарино, Долгопрудном, Можайске, Клину и многих других муниципалитетах.

В Клину, помимо прочего, торжественно открыли Парту Героя в честь директора Туркменской восьмилетней школы Артамоновой Валентины Андреевны, которая в 1941 году ценой своей жизни спасла жизнь 26-ти учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал