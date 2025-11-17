Подмосковье отметили на федеральном уровне

Московская область получила награду Минцифры России «За значительный вклад в цифровое развитие региона и страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Почетную грамоту вручил вице-премьер — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

В Московской области: реализуется 41 проект с ИИ — до конца года станет 53; подмосковный портал «Цифровой регион» стал единой всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками; выдаются ИТ-гранты для высокотехнологичных компаний; все социально значимые услуги переведены в электронный формат.

Московская область стабильно держится в лидерах рейтинга цифровой трансформации. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.