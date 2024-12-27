Подмосковье отметили как регион-лидер в области земконтроля в РФ в 2024 году

На прошедшем итоговом всероссийском совещании по вопросу эффективного взаимодействия органов власти, осуществляющих федеральный государственный земельный надзор, в том числе муниципальный земельный контроль городскими округами, заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в очередной раз отметил работу Московской области, как лучшую практику по организации проверок надлежащего использования земель среди всех российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В этом году земельные инспекторы Подмосковья обошли 280 тыс. земельных участков площадью более 550 тыс. гектаров. Самое большое количество земельных участков осмотрели в городском округе Истра — более 19,5 тыс., в лидерах также Раменский, где осмотрено более 19,2 тыс. участков, и Можайский округ — здесь провели 18,3 тыс. осмотров. Как показывает многолетняя практика, самым распространенным нарушением является нецелевое использование земли, и новшеством 2024 года стал масштабный проект по борьбе именно с таким видом нарушения земельного законодательства», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В текущем году ведомством сформирован реестр участков с нарушениями, которые наиболее часто являются предметом жалоб жителей.

«Мы отобрали 2 513 земельных участков с нецелевым использованием земли, ориентируясь на часто поступающие жалобы жителей, выстроили детальный алгоритм работы по их устранению, оцифровали все этапы работы вплоть до момента устранения нарушений. В этом проекте задействованы и земельные инспекторы, которые непосредственно фиксируют нарушение и выдают собственнику предостережение, налоговая служба, которая повышает налоговую ставку в 5 раз, центр кадастровой оценки, занимающийся увеличением кадастровой стоимости земли, ресурсоснабжающие организации проводят, в свою очередь, проверки и перезаключают договоры по коммунальным услугам на новых условиях, сотрудники МЧС, МВД, Роспотребнадзор со своей стороны проверяют и привлекают к административной ответственности. Все этапы работы непосредственно в самой системе контролируют МЗК и спустя 2 месяца проводят повторную проверку с целью определить, устранено нарушение или нет. Если нет, то готовят иск в суд», — пояснил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Для удобства жителей в этом году доработано мобильное приложение «Народный инспектор» на базе портала «Добродел». С его помощью теперь жители могут сообщить о нецелевом использовании земельного участка в режиме онлайн. Проведена также большая информационная кампания — распространено более 100 тыс. листовок «Народный инспектор», в том числе материалы размещены в общественном транспорте. Перечень объектов, на которые поступают жалобы, автоматически попадает в систему контроля устранения нарушений. По каждому объекту создается дорожная карта.

Такая работа буквально за полгода, с момента начала реализации данного проекта, показала хорошие результаты. Из 2,5 тыс. нарушений, загруженных в реестр по нецелевому использованию на 663 участках нарушение устранено. Из них правообладатели 239 участков изменили ВРИ в соответствии с фактической деятельностью, а 421 правообладатель прекратил незаконное использование, на трёх участках снесены незаконные строения. А в отношении 1 516 участков пересмотрена кадастровая стоимость в сторону увеличения.

Всего же по итогам деятельности муниципального земельного контроля нарушения земельного законодательства правообладатели устранили на 22,2 тыс. земельных участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.