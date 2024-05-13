Подмосковье организует детям из Донбасса отдых в Анапе

Подмосковье традиционно организует детям из Донбасса отдых в Анапе в текущем сезоне. Всего в двух лагерях смогут отдохнуть 400 ребят разных возрастов, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Дети из ДНР смогут отдохнуть в Анапе благодаря помощи Подмосковья.

«Мы помогаем нашим закрепленным территориям на Донбассе. Мы обеспечиваем отдыхом детишек из ДНР. В этом году запланирована смена с 8 по 28 августа», — сказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В двух лагерях Анапы отдохнут 400 ребят из ДНР в возрасте от 7 до 15 лет.

Ранее Болотаева сообщала, что на территории Московской области в этом году будут работать 105 загородных лагерей, в которых смогут отдохнуть 100 тыс. детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.