Подмосковье организовало тематический маршрут по сказкам Пушкина в парке Мариуполя

В Приморском парке Мариуполя, в центральной его части, создана уникальная «Тропа сказок» — тематический маршрут, посвященный героям произведений великого русского поэта Александра Пушкина. Этот проект реализован специалистами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С детства знакомые герои, такие как царь Салтан, Руслан и Людмила, Черномор и многие другие, оживают в скульптурных композициях, которые стали частью маршрута. Эти и другие творения поэта представляют духовное наследие русского народа. Главная идея проекта — создание трех троп, каждая из которых отражает сюжеты отдельных произведений и сказок Пушкина.

Всего на «Тропе сказок» установлено около 30 скульптурных композиций, включающих почти 80 отдельно стоящих фигур. В парке представлены фигуры «Избушка на курьих ножках», «Леший», «Русалка», «Руслан и Людмила», князь «Владимир», волшебник «Черномор», витязи «Рогдай», «Ратмир» и «Фарлаф», «Ученый кот» и многие другие. Среди них выделяется самая большая скульптура — голова былинного богатыря высотой 5,5 м, аналогичная той, что находится в парке «Лога» Ростовской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул значимость проекта.

«Создание «Тропы сказок» в Мариуполе — это не просто дань уважения великому русскому поэту, но и важный шаг в воспитании наших детей. Русские народные сказки и былины, воплощенные в этих скульптурах, помогают воспитать в детях лучшие моральные и нравственные качества. Мы рады, что эта уникальная инициатива нашла свое воплощение и уже приносит радость жителям и гостям Мариуполя», — сказал Велиховский.

Работы по созданию скульптур продолжались более полугода профессиональными скульпторами, а их детализированное исполнение поражает воображение посетителей. Крупногабаритные, по типу головы Черномора, создавались прямо на месте.

Местная жительница Валентина Сидоренко поделилась своими впечатлениями.

«Детализация скульптур поражает. Дети вглядываются в фигуры, в их выражения лиц, в их глаза. Видно, что художники поработали кропотливо. Хочу выразить огромную благодарность мастерам за их работу, потому что выдержать сорокаградусную мариупольскую жару еще и с кисточкой в руках сможет не каждый», — сказала Сидоренко.

Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.