Подмосковье направит более 32 млрд рублей на поддержку пенсионеров в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье на меры социальной поддержки пенсионеров выделят свыше 32 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Власти Московской области продолжают уделять особое внимание поддержке пожилых жителей региона. В этом году мерами социальной поддержки пользуются около двух миллионов пенсионеров.

Среди наиболее востребованных мер — компенсации за коммунальные услуги, бесплатный проезд и доплаты к пенсии. Также пенсионеры могут получить компенсацию за вывоз мусора, бесплатные путевки в санаторий и пройти реабилитацию в социальных центрах. Семейные пары, отметившие 50-летие совместной жизни, имеют право на специальную выплату.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут участвовать в проекте «Активное долголетие», который включает спортивные занятия, творческие мастерские, бесплатные экскурсии и другие мероприятия для активного вовлечения пожилых людей в общественную жизнь.

Все меры направлены не только на финансовую поддержку, но и на создание комфортной и безопасной среды для пенсионеров. Подробная информация о доступных мерах размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.