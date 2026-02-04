Подмосковье направит 1,5 млрд руб на санаторные путевки для льготников в 2026 г

Более 30 тысяч льготников Московской области получат бесплатные путевки в санатории в 2026 году. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В 2026 году федеральные и региональные льготники Подмосковья, включая инвалидов, пенсионеров с низкими доходами и детей-инвалидов с сопровождающими, смогут получить бесплатные путевки в санатории. Оформление заявлений и отслеживание очереди доступны онлайн через региональный портал госуслуг.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что оформление путевок стало проще и удобнее, без лишних справок и очередей. Для многих жителей санаторно-курортное лечение — важная возможность поддержать здоровье и пройти восстановление.

В бюджете региона на обеспечение бесплатного санаторно-курортного отдыха предусмотрено более 1,5 млрд рублей. Путевки будут закуплены в санатории Крыма, средней полосы России и на Черноморском побережье.

Распределение путевок происходит автоматически с учетом медицинских показаний, сезона и места лечения. Для продления очереди необходимо обновлять медицинскую справку, что можно сделать онлайн. При подаче заявления можно указать необходимость доступной среды для передвижения на кресле-коляске.

Федеральным льготникам автоматически оформляется талон на проезд до места отдыха. Для детей-инвалидов и инвалидов 1 группы путевка и средства на проезд предоставляются также сопровождающему лицу.

Подать заявление и проверить очередь можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.