Подмосковье на «Золотой осени» представит новейшую технологию хранения продуктов

На стенде министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» будет представлена продукция компании «1-й Кулинарный», сохраненная по инновационной технологии холодной стерилизации High Pressure Processing. На предприятии, являющемся одним из лидеров пищевой промышленности региона, первыми в России внедрили уникальный метод сохранения продукции без консервантов под давлением 6 тыс. бар. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Проект по интеграции этой технологии «1-й Кулинарный» реализовали в 2024 году, стоимость составила 4,2 млрд рублей. Новое оборудование обеспечивает сохранение натурального вкуса и пищевой ценности продукции при сроке хранения до 3-х месяцев. Мощность предприятия составляет 80 тонн готовой продукции в сутки.

Регион лидирует в производстве готовых пищевых продуктов и блюд с объемом 72,3 тыс. тонн в 2024 году. На долю Подмосковья приходится 40,5% производства в ЦФО и 20,5% в общероссийском объеме. «1-й Кулинарный» обеспечивает более 21% от общего производства готовых пищевых продуктов в Московской области.

Продукция предприятия под брендами ALPHACHEF, «Аппетитов» и «1-й Кулинарный» представлена в ведущих торговых сетях страны — в «Перекрестке», «ВкусВилле» и «Магнолии». В настоящее время компания активно расширяет ассортимент, запуская новые линии по производству пирожков, паштетов и напитков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.