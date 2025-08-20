Подмосковье может принять участие во Всероссийском форуме «Настоящие отцы»

С 15 по 20 октября папы Подмосковья могут поучаствовать во всероссийском форуме молодых пап «Настоящие отцы». Программа строится на взаимодействии отцов и детей, будут форумные площадки для пап, а также игровые и обучающие для детей, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель форума — выработка стратегии развития молодого отцовства страны, которая ляжет в основу документа для руководства Росмолодежи.

Место проведения — город Хабаровск. Формат участия — отец + ребенок

Участниками форума могут стать папы до 35 лет с детьми со всей страны. Принимающая сторона полностью оплачивает проживание и питание.

Регистрация на форум уже открыта и проходит на сайте

Планируется всего 100 пар участников со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.