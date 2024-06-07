Подмосковье лидирует по числу участников конкурса «Спасибо интернету»

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Продолжается прием заявок на конкурс «Спасибо интернету — 2024». Подать заявку могут жители Московской области в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Конкурс проводится по таким номинациям «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история». Кроме того, выделена специальная номинация для преподавателей — «Мои авторские разработки».

Чтобы поучаствовать, нужно заполнить онлайн-заявку, написать историю на одну из тем и прикрепить фотографии. Победители и призеры получат ценные подарки.

Жители Подмосковья подали более 150 работ на конкурс и стали самыми активными участниками этого года. Прием заявок продолжится до 24 октября на сайте конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.