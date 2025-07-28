Подмосковье и Республика Коми обменялись опытом борьбы с борщевиком Сосновского

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Республики Коми провели совместную рабочую встречу, целью которой было ознакомление коллег с эффективными методами борьбы с опасным растением — борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин и заместитель министра Александр Стиславский обсудили ключевые функции министерств в области контрольных и надзорных мероприятий в борьбе с борщевиком. Для лучшего понимания эффективности методов борьбы делегация из Коми побывала в Волоколамском муниципальном округе, где наглядно ознакомилась с практическими аспектами проведения обработки территорий различными способами. Гостям продемонстрировали химические, механические и комбинированные методы очистки территорий, а также обработку с помощью беспилотных летательных аппаратов — современного и эффективного инструмента в борьбе с этим растением.

Ликвидация борщевика Сосновского ведется в рамках двухэтапных мероприятий. На первом этапе уже обработана вся запланированная территория — 23,6 тыс. га муниципальной земли, что составляет 100% от запланированного объема. В рамках второго этапа работы активно продолжаются, и на сегодняшний день выполнено около 48% от общего плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.

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