Подмосковье и РЭО объединяют усилия для проведения серии экологических соревнований

Совместно с областным Министерством, ответственным за состояние территорий и жилого фонда, Российский экологический оператор (РЭО) организует интерактивные конкурсы на базе приложения «Уберу». Цель данных мероприятий — способствовать формированию экологически ответственного отношения к окружающей среде среди граждан. Самых активных участников ждут поощрения, сообщила пресс-служба РЭО.

По словам главы РЭО, Дениса Буцаева, экологическое просвещение играет ключевую роль в формировании экологичных привычек и изменении подхода к жизни. Важно, чтобы люди понимали принципы раздельного сбора отходов, концепцию циклической экономики и личный вклад в сохранение природы. Данная экоинициатива на платформе «Уберу», реализуемая совместно с Министерством чистоты Подмосковья, призвана сделать процесс обучения интересным и увлекательным.

Игры будут проходить в течение полугода, с конца марта по конец сентября 2025 года, и включать пять этапов. Участникам предстоит выполнить 25 заданий, таких как поиск и нанесение на карту пунктов приема вторсырья (например, текстиля или батареек), сдача отходов на переработку, обнаружение несанкционированных свалок и другие полезные действия.

Заместитель председателя областного правительства, министр по содержанию территорий и жилищному надзору, Владислав Мурашов, отметил, что этот проект является новаторским для региона, особенно в таком масштабном формате и с использованием цифровых технологий. Ожидается привлечение большого числа участников разных возрастов. За регулярное выполнение простых заданий будут начисляться баллы. Главная задача — вовлечь как можно больше жителей области в экологическую тематику и увеличить объемы перерабатываемых отходов. В качестве партнеров в проекте участвуют более 20 организаций, включая известные рестораны, торговые сети и предприятия по переработке отходов.

Участники будут зарабатывать баллы за выполнение заданий. По итогам каждого этапа будут определены по три победителя в каждой из трех возрастных групп (до 15 лет, до 50 лет и старше 50 лет). 25 лучших участников получат ценные призы.

Чтобы принять участие в экоиграх, необходимо установить приложение «Уберу» (доступно в магазинах приложений), зарегистрироваться, выполнять еженедельные задания и отчитываться о проделанной работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.