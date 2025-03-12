Подмосковье и ОАЭ обменялись бизнес-стратегиями на встрече в Сергиево-Посадской ТПП

В конференц-зале штаб-квартиры местных предпринимателей в Чергиево-Посадском округе состоялась презентация особой экономической зоны Рас-Эль-Хайма, которую представил дипломат Ахмед Хасан Альшеххи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вопреки стереотипам Арабские эмираты — это не только нефть, небоскребы и теплое море. Потенциальный инвестор в ближневосточную экономику имеет дело с многоукладной диверсифицированной экономикой с развитой металлургией, химической промышленностью, машиностроением, производством стройматериалов и другими секторами.

«ОАЭ — это достаточно интересный регион, своеобразный хаб для Ближнего Востока и Северной Африки. Много российских компаний уже базируется на территории свободных экономических зон в эмиратах. Мы можем помочь компаниям выйти на этот рынок и закрепиться на нём. Для этого созданы самые благоприятные условия. Наиболее перспективные сегменты — это пищевая промышленность, косметика, продовольственная и непродовольственная розничная торговля, а также рынок криптовалют», — считает руководитель отдела экспорта Фонда внешнеэкономической деятельности Московской области, который рассказал об экспортных возможностях бизнеса Сергей Филиппов.

О предметных договоренностях между городским округом и эмиратом говорить преждевременно, но обоюдный интерес к сотрудничеству налицо, что подтвердил первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Сергей Тостановский.

«В работе с ОАЭ будет учтен опыт работы с зарубежными партнерами предыдущих лет. Мы будем держать связь по линии торгово-промышленных палат. Со своей стороны наши предприниматели скажут, какие товары и комплектующие готовы поставлять на рынок эмиратов, они выдвинут встречные предложения. После этого начнется предметный разговор», — сказал первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Сергей Тостановский.

Рас-Эль-Хайма — это одна из 40 экономических зон эмиратов, куда может вкладываться на выгодных условиях потенциальный инвестор любой страны мира, не опасаясь рестрикций по политическим мотивам. В этом и состоит одно из потенциальных преимуществ этого рынка, которое наша страна, наш регион и наш городской округ постараются использовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе около 200 иностранных компаний и большая их часть продолжает работу. Некоторые были переданы новым владельцам.

«Традиционно у нас работали иностранные компании, и их подразделения были одними из самых прибыльных по миру. Транснациональные компании всегда говорили, что в России очень хорошая доходность», — отметил глава региона.