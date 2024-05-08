сегодня в 15:45

Подмосковье и Москву 9 мая ожидают заморозки до -6 градусов

Заморозки прогнозируются в Москве и Московской области ночью и утром 9 мая, местами температура воздуха составит от минус 6 до минус 1 градуса, сообщает МЧС РФ.

При заморозках водителям нужно отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, при заморозках лучше воздержаться от выхода на улицу.

Теплая погода вернется в Московский регион только ближе к концу мая, такой неутешительный прогноз ранее дал Росгидромет.