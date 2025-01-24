Подмосковье и Челябинская область объединят усилия для защиты бизнеса

В приемной подмосковного бизнес-омбудсмена состоялось подписание соглашения о взаимодействии между уполномоченными по защите прав предпринимателей в Московской и Челябинской областях. Наталья Чудакова и Александр Гончаров обсудили пути укрепления сотрудничества, результатом которого станет более эффективная поддержка бизнеса в обоих регионах, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Основная цель Соглашения — обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, снизить административные барьеры, внедрить передовые практики и обменяться успешным опытом. Это сотрудничество призвано повысить компетенции представителей бизнеса и создать благоприятные условия для их деятельности.

«Мы уверены, что объединение усилий двух регионов окажет позитивное влияние на развитие предпринимательства, сделает среду для ведения бизнеса комфортнее и прозрачнее», — подчеркнула Наталья Чудакова.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы: системные проблемы бизнеса, в том числе возникающие сложности при маркировке товаров через систему «Честный знак», действующие в регионах меры государственной поддержки и многое другое. По словам участников встречи, эти темы станут основой для дальнейшей совместной работы, направленной на улучшение бизнес-климата и укрепление взаимодействия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.