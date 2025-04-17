Подготовку территорий ко Дню Победы начали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе муниципальные службы приступили к работам по оформлению территорий к предстоящему празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. В городе Видное, где пройдут основные мероприятия, сделают галерею с фотографиями героев и установят световую конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«На Советском проезде вдоль Аллеи Славы на месте светящегося тоннеля, который радовал жителей во время новогодних праздников, появится галерея с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России. А возле кинотеатра „Искра“ установят металлическую конструкцию с подсветкой в виде автомобиля военных лет», — рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Благоустройство» Ольга Соболева.

Также в оформлении округа ко Дню Победы будут использованы флаги, виндеры, консоли, баннеры с портретами ветеранов, флаговые костры и инсталляции. Кроме того, в преддверии праздника продолжается наведение чистоты во всех территориях Ленинского округа, ремонт и окрашивание памятников и мемориалов, приведение в порядок элементов благоустройства.

«Проводим обследование скверов, детских и спортивных площадок, других объектов, находящихся на нашем балансе. Там, где возможно решить вопрос в моменте — сразу ремонтируем, красим, чтобы территории Ленинского округа были максимально готовы к майским праздникам и летнему сезону», — сказала Соболева.

К9 мая клумбы городского округа будут украшать тюльпаны, которые на сегодняшний день уже всходят. А также в начале мая заработают фонтаны в парках и общественных пространствах муниципалитета.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.