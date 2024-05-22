Подготовку пляжей и зон отдыха у воды к сезону в Подмосковье завершат до 31 мая

В Подмосковье проводятся подготовительные работы на пляжных зонах отдыха. В целях организации качественного отдыха населения Московской области в летний сезон 2024 года будет проведена полная подготовка территорий. сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Все работы планируют завершить до 31 мая. Более 200 пляжей начнут свою работу 1 июня.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 000 кв. метров, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 000 кв. метров до 3 000 кв. метров и вмещают от 200 до 1000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 000 кв. метров, на них может расположиться более тысячи человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

60 Подмосковных пляжей будут с базовым уровнем комфортности. На них установят кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку и очистят песок. На 92 пляжах среднего уровня комфортности, помимо базового оснащения, установят туалетные модули, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянку. 51 пляж будет высокого уровня комфортности, помимо базового и среднего оснащения, будет включать в себя точки проката и летнее кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.