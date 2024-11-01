Подготовку парка «Лесная опушка» к зиме проверили в поселке Люберец

«Люберецкие парки активно готовятся к зимнему сезону. Проверили с жителями, как идут работы в „Лесной опушке“. Парки готовы к зимнему периоду. Сотрудники экипированы зимней формой одежды, обеспечены необходимой уборочной техникой и инвентарем. Парк по программе губернатора в поселке мы открыли в октябре прошлого года. Благоустройство выполнено с минимальным вторжением в экосистему, появились детские игровые комплексы, многофункциональные зоны для занятий спортом, удобные тропинки с освещением и видеонаблюдением», — отметил Волков.

Он добавил, что в 2025 году начнется реализация II этапа благоустройства парка. Об этом просили жители, при поддержке Андрея Воробьева объект вошел в госпрограмму.

Волков пригласил полезно и спортивно проводить время с семьями в парках Люберец. Еженедельную афишу мероприятий можно найти на официальных страницах Люберецких парков в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.