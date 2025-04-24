Подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы обсудили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде на оперативном совещании обсудили важные вопросы, которые напрямую касаются благоустройства и комфорта жителей округа, в том числе подготовку к майским праздникам и празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«На этой неделе мы вновь вернулись к этому вопросу, так как я пока не вижу должного прогресса. Четко обозначил задачу: к 1 мая территории, где велись раскопки, должны быть приведены в порядок. Это вопрос не только эстетики, но и комфорта всех наших жителей. Кроме того, поручил провести ревизию всех фонтанов округа. Совсем скоро, 1 мая, традиционно начнется их сезонная работа. Наша задача — чтобы все фонтаны были подготовлены к открытию и исправно функционировали, радовали жителей и дарили праздничное настроение», — сказал Глава округа Денис Семенов.

Денис Олегович обратил внимание и на возможность образования навалов мусора во время майских праздников и поручил усилить контроль за контейнерными площадками.

«Совместно с оператором мы должны не допустить переполнения площадок и обеспечить порядок», — сказал глава округа.

Особое внимание на совещании уделили подготовке округа к празднованию 80-летия Великой Победы. Уже обновлена атрибутика, приведены в порядок памятные места, и сейчас завершается оформление округа в кратчайшие сроки, чтобы достойно встретить эту знаменательную дату.

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