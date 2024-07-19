Подготовку к отопительному сезону и благоустройство территорий проверили в Электрогорске

На улице Кржижановского начали работу по удалению бетонных лотков и плит, которые находятся под трубами теплоснабжения. После завершения демонтажа службы подсыпят данные участки для восстановления благоустройства, передает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

На улице Советской около дома 38 продолжается замена сетей теплоснабжения. Работы по монтажу новых труб должны быть завершены 19 июля. Именно в этот день завершается период планового отключения горячего водоснабжения.

Вокзальная площадь в городе находится не в лучшем состоянии. Необходимо отремонтировать входную группу, окосить территорию, очистить плитку от поросли. Также много вопросов к территории, которая находится в зоне ответственности РЖД. Глава Павлово-Посадского округа поручил своим заместителям сформировать письмо и направить ответственным лицам для исправления всех замечаний.

«На одной из выездных администраций ко мне обратилась жительница, проживающая в доме 15Б на улице Ленина. Ее квартира буквально „трещит по швам“. Управляющая компания уже проводила обследование и выяснила причину появления трещин. Сегодня обсудили с Галиной Афанасьевной наши дальнейшие действия по решению ее проблемы. Находимся на постоянной связи», — прокомментировал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Проверили состояние теплых озер и ротонды. Глава рассказал, что получат в личные сообщения обращения от жителей по поводу состояния водного объекта. ООО «Спецэнергомаш» строит планы по дальнейшему содержанию озер — в августе техника начнет новый этап их очистки.

«Напомню, что объезд по Электрогорску мы проводим еженедельно. Если у Вас есть вопросы или предложения, пишите мне в личные сообщения, будем совместно делать наш округ еще лучше», — обратился к жителям глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.