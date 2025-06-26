Подготовку к ЕГЭ по химии в Подмосковье высоко оценили на федеральном уровне

Среди естественно-научных дисциплин химия вошла в число лидеров этого года по количеству высокобалльников. Средний балл единого государственного экзамена по химии в Московской области составил 60. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Особого внимания заслуживает динамика результатов: 149 выпускников получили 100 баллов, что в три раза превышает показатель прошлого года. Более 24% участников набрали от 80 до 99 баллов, демонстрируя устойчивость и стабильность образовательных результатов в регионе.

«Результаты ЕГЭ по химии — это отражение качественной и системной подготовки школьников. Мы видим, что выпускники демонстрируют глубокое понимание предмета и успешно справляются с заданиями высокой сложности. Особенно показательно, что сочетание стабильных экзаменационных требований, продуманной стратегии подготовки и профессиональной поддержки педагогов, дало устойчивый рост результатов. Эта формула действительно работает», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Результаты ЕГЭ по химии были высоко оценены и на федеральном уровне.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее подчеркнул, что улучшение результатов и рост интереса к экзамену по химии — прямое следствие повышения качества естественно-научного образования в стране. По его словам, такой прогресс особенно важен для вузов, которым требуются мотивированные и хорошо подготовленные абитуриенты.

Важным фактором успеха стали выверенные подходы к обучению и подготовке, реализованные в школах Подмосковья.

Педагоги региона выстроили четкую и логичную систему: обучение строилось по специально разработанному маршруту — от углубленного повторения основ общей химии к изучению более сложных тем. Такой подход позволил устранить пробелы в знаниях и укрепить фундаментальную базу.

«Мы делали упор на темы, которые позволяют решать значительную часть заданий: химические свойства веществ, окислительно-восстановительные реакции, задачи. Учащиеся работали не только с открытым банком ФИПИ, но и с авторскими заданиями повышенного уровня. В подготовке использовались цифровые ресурсы, интерактивные карточки, разнообразные формы контроля», — рассказал учитель химии Одинцовского десятого лицея, кандидат биологических наук Игорь Куликов.

Результаты Московской области впечатлили даже экспертов, проверявших работы.

По словам председателя предметной комиссии ЕГЭ по химии Натальи Калялиной, задания 2025 года были непростыми, однако подготовленные выпускники успешно справились с ними.

«Особенные трудности вызвали задания с открытым выбором ответов — № 12, а также комплексные задачи № 24 и № 25, требующие синтеза знаний по всей программе — как по органической, так и по неорганической химии. Тем не менее, дети показали отличные результаты. Некоторые даже предложили альтернативные способы решения задач, продемонстрировав высокий уровень мышления и глубокое понимание предмета», — поделилась Наталья Калялина.

Сохранение прежней структуры КИМов стало дополнительным преимуществом: выпускники смогли заранее подготовиться к формату экзамена и отработать стратегию выполнения заданий.

Регулярные пробные экзамены и специализированные курсы для учителей позволили выстроить точную, целенаправленную подготовку. Как результат — уверенность участников, рост среднего балла и значительное увеличение числа высокобалльников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.