Подготовка к весенней посевной кампании началась в Шатуре

В рамках подготовки к весенней посевной кампании в муниципальном округе Шатура состоялось заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ. На совещании присутствовали представители органов власти, аграрии и специалисты отрасли, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, окончательно формируется структура посевных площадей, идет работа по подготовке семян, приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, проверяется готовность технического парка.

Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам крестьянских (фермерских) хозяйств напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на землях сельскохозяйственного назначения.

«Необходимо помнить и об обеспечении безопасности населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», — отметили на совещании.

Большое значение в диалоге с аграриями и специалистами уделили требованиям к проведению технического осмотра машинного тракторного парка, правилам дорожного движения при использовании сельскохозяйственной техники во время проведения полевых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.