Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников сместилась с зимы на весну

В 2025 году российские учащиеся перенесли интенсивную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с зимних месяцев на весенние, в частности на март. При этом онлайн-формат становится все популярнее: по данным аналитики Yota, основанной на обезличенных данных абонентов, количество пользователей специализированных сервисов и приложений для подготовки к экзаменам с января по середину мая увеличилось на 39% по сравнению с предыдущим годом.

Аналогичную тенденцию подтверждают и данные «МегаФона». «Действительно, с начала весны мы фиксируем рост интереса к сайтам по подготовке к экзаменам. Пик активности в текущем году пришелся на май. В этом месяце школьники потратили на 15% больше трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самыми популярными днями для занятий стали среда и четверг. В эти дни объем переданных данных оказывался на 30% выше среднедневных показателей. При этом наименьший объем трафика приходился на субботу», — отметили в компании.

Исследование охватило крупнейшие образовательные платформы, предлагающие демонстрационные задания, пробные тесты по различным предметам, а также профильные онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Популярность этих ресурсов заметно выросла: с начала года их посещаемость увеличилась на 39%, а объем потребляемого трафика — на 63%.

Среди пользователей таких сервисов преобладают девушки, составляющие 58% аудитории. Однако динамика роста числа юношей оказалась выше: за год их количество выросло на 43%, тогда как девушек — на 35%.

Анализ активности на образовательных сайтах за период с 2023 по 2025 год показал, что летом школьники практически не занимаются подготовкой к экзаменам — в июле и августе фиксируется падение посещаемости. Наибольший всплеск активности традиционно приходится на сентябрь, после возвращения с каникул, но затем интерес постепенно снижается в течение осени и зимы. В 2024 году учащиеся начали интенсивно готовиться в феврале, а в 2025-м этот срок сместился на март. Примечательно, что гендерных различий в сроках начала подготовки нет: и юноши, и девушки приступают к учебе примерно одновременно.

Самые высокие показатели онлайн-активности в подготовке к экзаменам зафиксированы среди школьников из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — именно эти города демонстрируют наибольший средний объем трафика, потраченного на образовательных ресурсах.