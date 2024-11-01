Подготовиться заранее: экономист прокомментировала «пенсии будущего» в РФ

Доцент кафедры финансов и устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Галина Семенова заявила, что в России пересмотрена программа, позволяющая потенциальным пенсионерам увеличить свои доходы в будущем за счет добровольных взносов и софинансирования, сообщает АБН24 .

«Теперь граждане могут вкладывать накопления не только в государственные, но и в негосударственные пенсионные фонды, что расширяет возможности по управлению своими финансами и рисками», — сказала эксперт.

Она также отметила, что софинансирование от государства получат граждане, заключившие договор с Пенсионным фондом в 2024–2026 годах и оплатившие взносы на сумму не менее 2000 рублей в год. Поддержка предусмотрена в течение 3 лет, дальше срок можно продлить.

С 2024 года в России работает обновленная программа пенсионных накоплений: она призвана поддержать граждан в стремлении увеличить свои пенсионные сбережения и возвращает инициативу 2009 года.