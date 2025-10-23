Подъезд к дому и парковку благоустроили ветерану СВО в Раменском

Подъезд к дому и парковку благоустроили ветерану СВО в Раменском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Белка — участник специальной военной операции. Он ушел на фронт по собственному желанию в 2024 году. Воевал на Краснолиманском направлении. Получил тяжелое ранение, после чего был демобилизован. Сейчас является членом Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа, активно участвует в патриотических мероприятиях, является инструктором на уроках начальной военной подготовки, проводит уроки мужества.

Из-за тяжелого ранения, в результате которого Сергей лишился ноги, самостоятельно благоустроить территорию у дома ему не представлялось возможным. Ветеран обратился за помощью в администрацию Раменского муниципального округа.

Реакция не заставила себя ждать. В ближайшие после обращения дни к Сергею приехала бригада и под руководством А. Е. Манукяна выполнила благоустройство придомовой территории.

Сергей Белка записал видеообращение, в котором поблагодарил всех причастных за помощь.

«Считаю, что мы не имеем права оставаться равнодушными к нашим ветеранам. Многие из них ценой собственного здоровья отстаивали на передовой честь России, а вернувшись с фронта, продолжают вести активный образ жизни, воспитывая подрастающее поколение», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.