Поддержка и цели: психолог дала советы по укреплению самооценки

Эксперт Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина заявила, что чтобы укрепить самооценку, можно предпринимать простые шаги и работать над собой: вспоминать даже самые небольшие победы, переформулировать установки, поддерживать других, ставить реальные цели и не забывать просить похвалу у близких, сообщает «Вечерняя Москва».

«Расскажите родным, каким тяжелым был ваш рабочий день, они точно не откажут в эмоциональной поддержке. Еще можно признаться другу, что у вас скверно на душе, а в ответ наверняка получите что-то ободряющее», — сказала специалист.

По ее словам, важно научиться мыслить оптимистично: вместо самокритики подбадривать себя и верить в лучшее.

Крупные задачи стоит разбивать на мелкие: например, перед поиском постоянной серьезной работы пройти стажировку.