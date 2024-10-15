Поддерживать бойцов и их семьи будут до тех пор, пока есть потребность — Брынцалов

Во вторник секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания Совета руководителей фракций заявил, что гуманитарные миссии, поддержка бойцов СВО и их семей будут продолжаться до тех пор, пока в этом есть потребность. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Брынцалов подчеркнул, что партийцы работают над решением задач, которые ставит президент России. Одна из первостепенных — поддержка военнослужащих и их семей.

«Московское региональное отделение партии направило больше 12 тыс. тонн гуманитарной помощи. Никто не остается в стороне. Муниципальные депутаты также вносят существенный вклад. Совместно с местными партийными отделениями с начала года собрано свыше 2 тыс. тонн гуманитарного груза», — рассказал Брынцалов.

Он отметил, что забота о семьях военнослужащих — прямая обязанность партийного актива.

«Депутаты всех уровней с началом частичной мобилизации связывались с семьями, решали бытовые, организационные вопросы. Наша работа была отмечена на федеральном уровне. На данный момент за муниципальными депутатами закреплено свыше 15 тыс. семей воинов», — сказал Брынцалов.

С начала этого года от семей военнослужащих поступило более 28 тыс. вопросов, большую часть решили положительно. Основная тематика обращений касалась вопросов ЖКХ и бытовой помощи, гуманитарной поддержки военнослужащих, а также вопросов образования и здравоохранения.

Кроме того, партийцы организуют для родных бойцов поездки на концерты, спектакли, выставки, тематические экскурсии и многое другое.

«Эта работа в местных отделениях „Единой России“, в наших фракциях в Советах депутатов будет продолжаться до тех пор, пока существует потребность», — добавил Брынцалов.

Московский областной совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.