Подавляющее большинство россиян не уверено, что защитит себя от грабителей

Издание kp.ru провело опрос на фоне предложения депутатов Госдумы разрешить россиянам выходить за пределы самообороны, если они защищают жилье от грабителей. Согласно исследованию, лишь менее трети респондентов (29%) убеждены, что смогут защитить себя при налете грабителей.

Больше половины опрошенных — 53% — ответили «не знаю» на вопрос, смогли бы они оборонять себя или свой дом от взломщиков. В своих силах оказались уверены 29% россиян.

Вместе с тем 17% участников опроса признались, что не верят в собственные способности и полагают, что не смогут защититься при вторжении взломщиков. Оставшийся 1% опрошенных выбрал вариант «другое».

В исследовании приняли участие 6,3 тысячи пользователей. Опрос проводился среди читателей издания в социальных сетях и мессенджерах.