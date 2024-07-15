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Подать заявку на конкурс «Служба спасения Московской области» можно до 23 августа

23 августа завершится прием заявок на детский творческий конкурс, организованного областной системой-112, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На сегодняшний день юные жители Подмосковья отправили организаторам уже более тысячи работ, рисунки, фотографии, видеоролики, плакаты, рисунки-головоломки и целые альбомы нарисованных историй о работе операторов системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб — полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, службы «Антитеррор», пожарной охраны.

Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» подмосковная система-112 проводит уже шестой год подряд. Он пользуется большой популярностью среди детской аудитории, каждый год отмечается значительный рост количества работ, присланных на конкурс.

Положение конкурса и правила участия можно найти на сайте 112mo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.