Подарок получили волонтеры Удельнинской школы-интерната Раменского округа

Волонтеры Удельнинской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в прошлом году стали лауреатом Национальной премии детского патриотического творчества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для бойцов они уже не первый год своими руками шьют одежду, мастерят различные сувениры и подарки, выпекают и украшают пряники, плетут маскировочные сети. И это не остается без внимания взрослых.

В июне этого года, по мнению экспертного жюри Национальной премии детского патриотического творчества, деятельность юных раменцев была удостоена внимания. Они получили высокую оценку и сертификат победителя.

Сегодня партнер Национальной премии детского патриотического творчества Виталий Кадун им привез в подарок три современных швейных машинки «Чайка», чтобы ребята смогли еще больше проявить себя в творчестве и реализовать свои самые смелые проекты в новых номинациях премии уже девятого сезона, прием заявок на участие в котором уже открыт.

Новым швейным машинкам в школе обрадовались. По словам педагогов и самих учеников, без дела стоять они не будут. Ребята продолжают помогать фронту. Сегодня они шьют термобелье для участников специальной военной операции. И такая поддержка наших защитников вызывает особое восхищение.

Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников отмечает, что участники СВО с большим теплом принимают поддержку от школьников и стараются записать для них самые добрые пожелания.

