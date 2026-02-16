Подарок испорчен: москвичка заказала дорогие кроссовки, а получила пачку гречки

Жительница Москвы по имени Елизавета поделилась в своем Instagram*, как вместо заказанных в одном из известных магазинов дорогих кроссовок получила пачку гречки.

Девушка хотела порадовать своего возлюбленного на День всех влюбленных и подарить ему пару кроссовок стоимостью 30 тыс. рублей. Заказ она оформила заранее, 11 февраля, в один из пунктов выдачи. В самом ПВЗ Елизавета коробку не открывала, она решила, что это сделает ее молодой человек при вручении подарка.

Момент распаковки сюрприза девушка засняла на камеру. На кадрах видно, как радостный парень открывает коробку, потом видит, что там кроссовок нет. Он достает оттуда пачку гречки и показывает ее крупным планом. Возлюбленный москвички решил, что это просто ее пранк, сама же она сидела рядом в полном шоке и не знала, что делать.

Елизавета отметила, что транспортировочная коробка не была повреждена, на ней стояла пломба. Из-за этого она решила, что подмена товара произошла на складе в предпраздничной суматохе. Девушка связалась с представителями магазина, те пообещали разобраться и дать свой ответ 16 февраля.

«Пока по телефону мне было сказано: „Но у нас на складе нет гречки“», — написала москвичка.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.