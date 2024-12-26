Подарки — это послание, которое помогает укрепить самооценку, привносит в жизнь уверенность в своих силах и способствует самореализации, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Гринь.

Она уточнила, что подарки от друзей, а позже от коллег дают знать: «Я важен для других, мир меня видит».

«Свои первые подарки малыш получает от самых близких людей — родителей, членов семьи. Это не только милые вещицы и игрушки. Прежде всего, это физическая забота, ласковые взгляды и слова, нежные объятия, время, проведенное вместе — разные языки любви», — сказала Гринь.

Как добавила специалист, они бесконечно важны, так как помогают удовлетворить главные, базовые потребности: «Я есть и мне рады, я в безопасности, я хороший, я любимый». Всю жизнь понимание этого будет значимым для человека, поможет сформировать и укрепить самоценность, чувствовать себя уникальным и неповторимым.

«При изготовлении или даже просто упаковке подарка своими руками человек получает удовольствие от творчества, что способствует удовлетворению потребности в самореализации. Радость, восторг, удивление в момент вручения испытывает не только получатель, но и даритель, получая удовольствие от впечатлений друга», — отметила психолог.

Гринь разъяснила, что людям присуще стремление сближаться с другими. Потребность создавать теплые, доверительные, эмоционально значимые отношения реализуется при дарении.

«При выборе сувенира и предвосхищении его вручения происходит осознание и своих, и чужих чувств, желаний, их связи с поведением человека. Даже сам процесс подготовки подарка наполнен большим смыслом для дарящего», — заключила собеседница.