Подарки или эмоции: психолог оценил, что важнее для детей на Новый год

Новый год — время, когда родители стремятся подарить своим детям счастье и радость. Однако выбор презентов нередко превращается в гонку за количеством и стоимостью. Действительно ли это важно для ребенка или эмоциональная связь и атмосфера праздника имеют большее значение, сообщила РИАМО детский психолог Ирина Голубева.

На протяжении многих лет фильмы, сериалы и социальные сети транслируют образ идеального Нового года, где изобилие материальных благ становится главным символом праздника. Мультипликационные герои и популярные блогеры демонстрируют роскошные подарки, формируя у детей ожидание, что это норма. Родители, в свою очередь, пытаются соответствовать этим стандартам, зачастую жертвуя семейным бюджетом. Проблема, однако, заключается в том, что такие образы обесценивают эмоциональную сторону праздника.

Психологи отмечают, что чрезмерное количество подарков может негативно сказаться на подрастающей психике.

«Когда ребенок получает слишком много дорогих подарков, его восприятие ценности вещей и самого праздника искажается. Возникает риск формирования потребительского подхода, когда главным критерием счастья становится количество или стоимость полученного», — утверждает детский психолог.

Альтернативный подход заключается в создании атмосферы праздника, где внимание и участие родителей становятся главными ценностями.

«Для ребенка важнее, чтобы мама и папа были рядом. Эмоциональная связь дает намного больше радости, чем любой материальный объект», — добавила Голубева.

В последние годы наблюдается рост популярности подарков, которые способствуют проведению большего времени с семьей и вовлечению детей в творческие и игровые процессы. Родители все чаще выбирают в подарок детям настольные игры, интерактивные и творческие наборы. Эти категории становятся не только инструментом для развлечения, но и способом укрепления семейных связей. Особо ярким примером этого тренда стали адвент-календари, которые за последние годы заняли лидирующую позицию в списках покупок к Новому году.

«Адвент-календари демонстрируют стабильно высокий спрос на протяжении последних 4 лет. В этом году их популярность выросла особенно заметно, что связано с возросшим интересом к товарам, которые вовлекают детей в подготовку к празднику. Адвенты с наборами для творчества или сладостями создают особую атмосферу, способную объединить семью и подарить радость каждому дню до Нового года», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Выбор подарка — это не только вопрос бюджета, но и способ проявить внимание и заботу. Дорогие игрушки могут порадовать ребенка в момент вручения, но именно эмоции, связанные с праздником, остаются с ним на всю жизнь. Родителям стоит задуматься о том, как сделать Новый год по-настоящему волшебным: не только через подарки, но и через создание атмосферы тепла и любви.