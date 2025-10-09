Подарите себе и близким незабываемый Новый год в «Москоу Кантри Клаб» — по специальной цене

Время летит быстро, и до долгожданных январских праздников осталось всего несколько месяцев! Самое выгодное время спланировать путешествие в зимнюю сказку — уже сейчас. Только до 31 октября при бронировании «Новогоднего пакета» в «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России, Нахабино) действует скидка 10%.

В новогоднюю ночь гостей ждет праздничная программа с изысканным банкетом от шеф-повара, ярким шоу с профессиональным ведущим, зажигательные танцы и фаер-шоу под звездным небом. «Москоу Кантри Клаб» превратится в сказочное пространство, украшенное гирляндами и декорациями. Для малышей — поздравления от Деда Мороза и Снегурочки с подарками!

Утро 1 января начнется с вкусного завтрака, а затем активных игр и конкурсов на свежем воздухе для всей семьи. В течение всех январских каникул в клубе будут проходить уличные гуляния, выступления музыкальных коллективов и другие приятные сюрпризы.

Комфортабельные номера и высокий уровень сервиса создадут атмосферу домашнего уюта. Современный СПА-центр с бассейном и спортивные площадки (инвентарь можно взять напрокат) сделают отдых максимально насыщенным и комфортным.

Подробнее об услугах и бронировании — на сайте moscowcountryclub.ru или по телефону +7 (499) 248-99-99.