Подальше от домов: как разводить огонь на даче, не нарушая правила

Юрист Алексей Конецкий заявил, что в каждом регионе России есть свои правила для костров на дачном участке. Так, огонь в мангале разрешается разжигать минимум за 5 м от дома.

«Вокруг мангала или жаровни в 10 м не должно быть ничего легковоспламеняющегося, например, каких-то горюче-смазочных материалов», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, открытый огонь можно разводить в 50 м от построек, а в радиусе 10 м не должно быть ничего легковоспламеняющегося. Открытый огонь запрещен ближе, чем в 30 м от лиственных деревьев и в 100 м от хвойных: последние загораются гораздо быстрее. Жечь траву или ветки можно только в ямах глубиной не менее 30 см.

За нарушение требований предусмотрены штрафы и возможна уголовная ответственность.